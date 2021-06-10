В Челябинске поднялась цена за проезд до Старокамышинска

Она выросла до 38 рублей

Жителей Копейского городского округа сегодня, 10 июня, неприятно удивили цены за проезд на маршруте № 218—318 от Старокамышинска до Челябинска и обратно. Стоимость поездки поднялась до 38.

Маршрутом от Старокамышинска ежедневно пользуются жители Копейского округа. Сегодня многие из них были возмущены.

Однако перевозчик уведомил о повышении тарифа за проезд министерство дорожного хозяйства и транспорта еще за месяц, как и положено.

«Перевозчик имеет право на повышение проезда, поскольку маршрут нерегулируемый, а цена складывается из экономического обоснования. По регламенту он предупредил Миндортранс за месяц. Однако по такой схеме маршрут будет действовать до нового, 2022 года», — прокомментировали в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

С 1 января 2022 года в Челябинске будет введена новая транспортная схема. По ней маршрут от Старокамышинска и обратно перейдет в категорию регулируемых.

«Это означает, что тариф за проезд будет регулироваться, правительство области возьмет на себя нагрузку по выплате компенсации перевозчику. Министерство дорожного хозяйства и транспорта, в свою очередь, установит перевозчикам жесткие требования по подвижному составу. Они будут прописаны в конкурсной документации перед определением перевозчика», — пояснили в ведомстве.

Напомним, в этом году челябинская администрация подписала соглашение с некоторыми перевозчиками на введение льготного проезда в маршрутках.