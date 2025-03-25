В Челябинске поднимут зарплаты сотрудникам трамвайных депо

Индексация составит 10%

ЧелябГЭТ сообщил о повышении зарплат сотрудников. С 1 апреля заработные платы всех работников трамвайных депо будут проиндексированы на 10%, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На предприятии напомнили, что для водителей трамваев это будет уже вторая с начала года индексация: с 1 февраля 2025-го их часовые тарифные ставки уже увеличивались.

В ЧелябГЭТ требуются профессионалы самых разных направлений — от мойщиков подвижного состава и рабочих до слесарей, электромонтеров, кондукторов и водителей.