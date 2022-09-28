В Челябинске подключили к теплу более трети домов

За сутки в областном центре включили батареи в 1832 домах

По состоянию на среду, 28 сентября, в Челябинске тепло включили в 2352 многоквартирных домах, или в более чем в 37% жилого фонда города. Отопление дали также в большинство школ, детсадов и больниц, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Еще накануне батареи работали только в 520 домах Челябинска. За сутки к теплу подключили дополнительно 1832 дома.



В настоящее время тепло поступает также в 170 челябинских школ (94%), 367 детских садов (97%), 131 больницу (82%), 16 интернатов (76%) и 57 других социальных учреждений.



Напомним, что отопительный сезон стартовал в Челябинске 26 сентября. Такое распоряжение дала глава города Наталья Котова.



По последним данным областного Минстроя, распоряжения о начале отопительного сезона изданы в 37 муниципалитетах региона. В 35 из них поэтапно подключается отопление. Сейчас тепло есть в 20% домов и 52% социальных учреждений Челябинской области.