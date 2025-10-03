В Челябинске подключили к отоплению более 4,5 тысячи домов

Тепло пришло в 71% жилого фонда

В Челябинске продолжают запускать системы центрального теплоснабжения. Распоряжение об этом глава города Алексей Лошкин давал на аппаратном совещании в минувший понедельник, 29 сентября. Тепло пришло в 4580 многоквартирных домов из 6411, сообщает пресс-служба администрации. Это 71,4% от всего жилого фонда Челябинска.

По данным властей города, компания «УСТЭК-Челябинск» была готова к началу отопительного сезона. К концу недели батареи нагреются во всех домах южноуральской столицы.

«Подключение всего города одномоментно — технически невозможно, процесс всегда идет поэтапно. И на каждом этапе важна тщательная проверка»,— поясняют в мэрии.

Котельные города сначала запускаются в автоматическом режиме. Затем квалифицированные специалисты проводят тщательную проверку: контролируют движение теплоносителя через центральные тепловые пункты и оценивают работоспособность всей системы теплоснабжения.

Лишь после успешного завершения всех проверок и подтверждения исправности оборудования тепло поступает в многоквартирные дома. На завершающем этапе сотрудники управляющих компаний или представители ТСЖ выполняют открытие специальных запорных устройств (задвижек), что обеспечивает подачу тепла непосредственно в жилые помещения. Ремонты на теплосетях не повлияют на подачу отопления в дома.

Если в квартире не греют отдельные стояки, то нужно обратиться в управляющую компанию. Если же весь дом без отопления, следует позвонить городскому диспетчеру по номеру: 8 (351) 263-21-21.