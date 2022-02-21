В Челябинске подготовят к началу паводка более двух тысяч ливневок

Работы по очистке и прогреву дождеприемников начались на минувшей неделе

В Челябинске началась работа по подготовке к паводковому периоду. На минувшей неделе специалисты приступили к прогреву и очистке дождеприемников. Как сообщил 21 февраля на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, всего предстоит очистить и прогреть более двух тысяч дождеприемников.

«На прошедшей неделе силами МБУ „ЭВИС“ началась подготовка к периоду паводка на системах ливневой канализации. Работы начали с прогрева и очистки 199 дождеприемников, промывки водопропускных труб, промывки коллекторов и очистки водоотводных каналов. Составлен план реализации противопаводковых мероприятий с учетом мест подтоплений. Всего на улицах дорожной сети предстоит открыть и прогреть 2175 дождеприемников», — уточнил чиновник.

По его словам, бригада уже сформирована, подготовлен автомобильный парк, имеется запас горюче-смазочных материалов. Всего на местах будут работать 18 человек и 4 мастера.

Работы ведутся в целях обеспечения надлежащего состояния улично-дорожной сети и объектов инженерного хозяйства.