В Челябинске подготовили резервные площадки для вывоза снега

Они пригодятся в случае обильных осадков

Сегодня, 27 октября, и.о. мэра Челябинска Алексей Лошкин осмотрел резервные площадки для вывоза снега. В своем телеграм-канале он отметил, что основной полигон должен справиться даже с большим объемом осадков, поскольку с этого года меняется подход к планированию территории площадки и работе машин. Но резервные площадки все равно могут пригодиться.

«Мы подготовили места, куда будем вывозить снег с городских улиц в случае экстремальных осадков. Резервные полигоны пригодятся нам и в том случае, если нужно будет оперативно пересматривать логистику вывоза»,— написал Алексей Лошкин.

При этом он добавил, что снежные зимы для Урала — не экзотика, и дорожникам просто следует тщательнее готовиться к зиме.