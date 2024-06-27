В Челябинске подготовили партию продуктов для отправки нуждающимся

Продукты получат в начале июля

Сегодня, 27 июня, в Челябинске прошла фасовка «Народного обеда», в которой приняли участие председатель попечительского совета Челябинского благотворительного «Фонда продовольствия „Русь“», основатель Фонда 2020 Ирина Текслер, а также депутат Госдумы РФ Яна Лантратова и волонтеры.

Проект реализуется с февраля этого года при поддержке Фонда президентских грантов благотворительным фондом «Банк еды „Русь“». Речь идет об оказании адресной продуктовой помощи жителям отдаленных районов региона.

«Сегодня мы участвуем с вами в проекте „Народный обед“. Мы выиграли президентский грант на 2,5 миллиона рублей. И это серьезная помощь для того, чтобы мы могли собирать продуктовые наборы и отвозить их людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации», — сказала Ирина Текслер.

Волонтеры перед фасовкой продуктов проходят обучение по направлению «Социальное добровольчество». Для них также проводят инструктаж. В каждый пакет укладывают макароны, гречку, рис, горох и другие продукты.

«Я внимательно смотрю, чтобы не обделить никого. Я задавала вопрос, сколько людей нуждаются в помощи, мне сказали, что уже более 10 тысяч. А также есть около 10 тысяч волонтеров, которые каждый день приходят и помогают», — отметила Яна Лантратова.

После фасовки продукты отправляют в село Чесма, Еткульский, Еманжелинский, Агаповский, Нагайбакский районы, город Троицк. В этом помогают авто- и мотоволонтеры.

Сегодня участники встречи расфасовали 500 наборов. Их жители получат в начале июля.