В Челябинске подарки дарит «полицейский» Дед Мороз

Он уже проведал юных пациентов областной больницы

Дед Мороз с погонами появился в Челябинске. Он приходит к детям, которые хорошо себя вели весь год, но перед праздниками попали в больницу. О доброй акции рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Студенты Академического колледжа, учащиеся по направлению «правоохранительная деятельность» примерили костюмы Деда Мороза и Снегурочки и отправились к тем, кто особенно нуждается в чуде и волшебстве, — пациентам областной детской больницы.

Сказочные герои поздравили детей, пожелали всем крепкого здоровья и подарили подарки. Конечно, перед этим попросили рассказать стишок или отгадать загадку. А ребята смогли пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, обнять любимых героев и забыть, что в предновогодние праздники они оказались вдали от дома.