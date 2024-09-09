В Челябинске почтят память жертв политических репрессий

Для удобства граждан запустят дополнительный автобус

Во вторник, 10 сентября, на территории мемориального комплекса «Золотая гора» состоится мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий.

В программу войдет пролог, концерт с выступлением профессиональных исполнителей, поминальная панихида, возложение цветов и венков к мемориалу. Также у желающих будет возможность сказать слова в рамках «свободного микрофона».

Мероприятие начнется в 13 часов. Для удобства горожан будет запущен автобус от бывшего поста ГАИ на Шершневском водохранилище до мемориального комплекса «Золотая гора» с 11:00 до 13:00 и с 14:30 до 16:00.

«Золотая гора» — это официальное место захоронения жертв сталинских репрессий. Там находятся две официальные братские могилы и еще одна, которая никак не обозначена. В этих местах захоронено около 400 человек.

Автор: Ксения Рындина