В Челябинске почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел

Цветы возложили к мемориалу «Солдатам правопорядка»

В день 307-летия российской полиции в Челябинске почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-майор полиции Сергей Космачев совместно с заместителями и председателем совета ветеранов Валерием Маскаевым возложил цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Памятное мероприятие было приурочено к 307-летию российской полиции. Мемориал «Солдатам правопорядка» посвящен памяти всех сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, начиная с 1918 года. Их имена высечены на мраморных плитах.