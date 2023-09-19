В Челябинске почтили память погибших мотоциклистов

У Покровского храма прошла панихида

18 сентября проходит День памяти погибших мотоциклистов. Этот день проводится традиционно и объединяет всех неравнодушных. В Покровском храме прошла панихида обо всех погибших мотоциклистах. Фоторепортаж — в нашем материале.

Настоятель храма в Больших Харлушах батюшка Иоанн Карабидович и сам является большим любителем езды на мотоцикле.





Для него и его друзей, которые сегодня прибыли в храм, мотоцикл — это не только средство передвижения, но и любимое хобби, которое их всех объединяет.

Также мотоцикл помогает немного отвлечься от напряженных моментов в жизни. Ведь жизнь православного батюшки проходит в многочисленных заботах.

«Иногда хочется просто даже отвлечься от всего. Совместно взяли и проехались. Встретились и поговорили на нейтральные темы. Для этого и нужна эта техника», — рассказывает отец Иоанн.





Отец Иоанн отмечает, что он не единственный священнослужитель, который увлекается мотоциклами. Как минимум более 60 человек священнослужителей по России также ездят на мотоцикле.