В Челябинске почтили память павших воинов в День неизвестного солдата

К Вечному огню возложили цветы и венки

Сегодня, 3 декабря, в Челябинске в День неизвестного солдата состоялась церемония возложения цветов и венков к мемориалу «Вечный огонь» в честь неизвестных бойцов, которые погибли, защищая Родину. Именно в этот день в 1966 году из братской могилы на 41 километре Ленинградского шоссе на въезде в Зеленоград перенесли и торжественно захоронили у стены московского Кремля останки неизвестного солдата, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Участие в возложении приняли замгубернатора Челябинской области Алексей Фартыгин, замглавы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев, председатель Заксобрания Челябинской области Олег Гербер, сенатор РФ от Челябинской области Маргарита Павлова, участники поисковых отрядов и горожане.

«В нашем городе действует более десяти поисковых отрядов, которые занимаются тяжелым и кропотливым трудом. Каждый год добровольцы принимают участие во Всероссийской Вахте Памяти — поисковой экспедиции на места боев Великой Отечественной Войны и ведут архивную работу. Уже завтра в администрации города состоится награждение представителей „Поискового движения России“, которые проводят большую работу по сохранению памяти, поиску пропавших без вести бойцов Великой Отечественной Войны и их родственников»,— сообщили в мэрии.

Подобные акции прошли во всех городах Челябинской области.