В Челябинске почтили память огнеборцев, погибших при исполнении служебных обязанностей

На Южном Урале прошли торжественные мероприятия, посвященные 373-летию пожарной охраны России

Сегодня, 30 апреля, отмечается День пожарной охраны России. Накануне этого события в Челябинске почтили память сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебных обязанностей, возложив цветы у памятника «Слава отважным». Проявившие себя на службе сотрудники МЧС были награждены ведомственными наградами и медалями, а всех участников традиционного митинга поздравили с предстоящим профессиональным праздником, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В столице региона организовали выставку современной техники, стоящей на вооружении пожарных-спасателей. Продолжил праздник митинг на территории памятника «Слава отважным».

«Помимо тушения пожаров наши подразделения традиционно привлекаются для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, спасают людей в природной среде и на водных объектах, делают все необходимое для оказания помощи населению, осуществляют большую работу по профилактике рисков и угроз. Этой благородной профессии сотрудники посвятили всю жизнь и делают все необходимое, чтобы обществу было спокойнее», — обратился к собравшимся начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко.

Много теплых слов прозвучало в адрес ветеранов службы, людей, посвятивших свою жизнь делу борьбы с огненной стихией. Благодаря их самоотверженному труду заложен фундамент в успешное функционирование современных поколений пожарных-спасателей. И, конечно, помнят в рядах сотрудников своих товарищей, не вернувшихся со своего последнего задания. Слава об их подвигах бережно хранится и оберегается. Память об огнеборцах, погибших при исполнении служебных обязанностей, почтили минутой молчания.

Жизнь продолжается и на пути у специалистов чрезвычайного ведомства встают все новые вызовы и новые вершины. Особенно радостно было за отличившихся сотрудников. За свой благородный героический труд многих из них наградили почётными грамотами, ведомственными знаками отличия и внеочередными специальными званиями. А еще в этот праздничный день чествовали юношескую сборную Челябинской области по пожарно-спасательному спорту. Ребята в минувшем году показали высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях.