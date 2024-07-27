В Челябинске почтили память детей, погибших во время войны в Донбассе

Цветы к памятнику «Орленок» возложили активисты «Единой России» и участники СВО

Сегодня, 27 июля, в Донецкой Народной Республике вспоминают детей — жертв войны, которые погибли под огнем украинских националистов. Челябинские активисты «Единой России» и участники спецоперации почтили их память, приняв участие в митинге у памятника Орленку, сообщили в пресс-службе ЕР.

Дата 27 июля была выбрана неслучайно: в этот день в 2014 году украинские боевики обстреляли мирных жителей Горловки, в результате погибло 22 человека, в том числе четверо детей. С тех пор националисты регулярно обстреливали города ДНР, выбирая в качестве своих жертв детей. Всего, по данным главы республики Дениса Пушилина, по состоянию на 1 июня 2024 года под обстрелами погибло 239 детей. Еще 887 получили травмы, большинство осталось инвалидами.

В память о безвинных жертвах националистов по всей России прошли митинги. Не остался в стороне и Челябинск. Участники СВО и активисты ЕР несли цветы и игрушки к памятнику Орленку.

«Дети — жертвы войны — самое страшное, что может быть во время боевых действий. Маленькие жители Донбасса, ставшие жертвами зверств украинских боевиков — одна из причин, по которым Россия начала специальную военную операцию»,— сказал руководитель регионального исполнительного комитета партии Виталий Маслов.