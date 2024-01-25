В Челябинске почти втрое вырос спрос работодателей на студентов

Специалистам без опыта готовы платить в среднем более 56 тысяч рублей

В Челябинске за последний год число вакансий для студентов выросло почти в три раза. Кроме того, работодатели стали гораздо чаще (в 2,6 раза) приглашать учащуюся молодежь на стажировки. По приросту трудовых предложений для будущих выпускников вузов Челябинск занял лидирующие позиции среди других крупных городов страны. Результаты соответствующего исследования обнародовала платформа «Авито Работа».

По приросту числа вакансий для студентов Челябинск занял четвертое место — после Краснодара, Набережных Челнов и Воронежа. Причем средняя предлагаемая заработная плата за полный рабочий день в январе 2024 года составила 56 216 рублей.

По приросту числа стажировок Челябинск занял второе место после Краснодара. Молодежь готовы принимать на работу без опыта, обучать в процессе на месте и платить в среднем 50 821 рубль в месяц.

По мнению директора по развитию сервиса «Авито Работа» Дмитрия Пучкова, расширению границ найма на рынке труда способствует дефицит кадров в стране.