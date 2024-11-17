В Челябинске почти на сутки задержали вылет самолета в Москву

Оказание услуг пассажирам контролировала прокуратура

В аэропорту Челябинска почти на сутки задержали рейс в Москву авиакомпании «Победа». Самолет отправился по маршруту 17 ноября в 2:55, тогда как должен был вылететь в пять часов утра в субботу, 16 ноября. В аэропорт выезжали представители прокуратуры, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В ходе проверки установлено, что для пассажиров организовано питание и проживание. 59 человек были размещены в гостинице, остальные от этой услуги отказались»,— уточнили в ведомстве.

Сообщается, что рейс откладывали по техническим причинам.