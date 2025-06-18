В Челябинске почти на сутки задержали самолет в Шарм‑эш‑Шейх

В аэропорту это объясняют техническими причинами

В Челябинске на 18 часов перенесли рейс № 698 в Шарм-эш-Шейх. Самолет компании Almasria Airlines должен был вылететь в 1:20 18 июня, но его сдвинули на 19:00, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В аэропорту Баландино задержку объясняют техническими причинами. До вылета пассажиров разместят в гостинице, для этого организован трансфер.

Челябинская транспортная прокуратура начала проверку по соблюдению прав потребителей. Также оценят организацию работы аэропорта.

Напомним, с 12 июля из Челябинска в Египет будет летать еще один чартер.