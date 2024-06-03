В Челябинске почти на месяц закроют движение по улице Энергетиков

Рассказываем, как будут ходить автобусы

Во вторник, 4 июня, почти на месяц закроют движение транспорта по улице Энергетиков, где ходят пять муниципальных автобусов, сообщает пресс-служба мэрии.

Автобусы № 5, № 22а, № 27 и № 81 будут объезжать закрытый участок по Копейскому шоссе.

Автобус № 91 будет разворачиваться назад на перекрестке улиц Машиностроителей и Энергетиков.

Движение транспорта будет закрыто с 8:00 вторника, 4 июня, до позднего вечера 30 июня. Это необходимо для реконструкции дороги на улице Гранитной.

Движение по Энергетиков планируют возобновить 1 июля.