В Челябинске почти на 2 недели отменят 7-й троллейбус

Еще два поменяют маршруты

В Челябинске в пятницу, 3 ноября, закрывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского и Комсомольского проспектов. Ограничения связаны с модернизацией контактной сети, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на Службу организации движения.

В этой связи временно отменяется троллейбус № 7, еще два — 12-й и 14-й — изменят маршруты:

• № 12: Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Свердловский проспект — АМЗ;

(в обратном направлении): АМЗ — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская.

• № 14: Троллейбусное депо № 2 — Черкасская — ЧМК и Молдавская — Молодогвардейцев — Парк Гагарина.

Время ограничения — по 14 ноября включительно. В это время пассажиры могут воспользоваться автобусами № 9, 15, 18, 31, 34 и 71.

Автор: Ольга Бороденок.