В Челябинске почти 200 домов после опрессовки остались без горячей воды

Ситуацию объяснили в теплоснабжающей компании

В Челябинске продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. В администрации города рассказали, что в большинство домов вернулось горячее водоснабжение, исключение составляют лишь те дома, на сетях замечены повреждения. Эти участки удалось выявить после гидравлических испытаний. У теплосетевых и управляющих компаний осталось несколько недель для завершения ремонтных работ и подготовки вверенных им сетей к зиме, сообщили в АО «УСТЭК‑Челябинск» .

АО «УСТЭК‑Челябинск» должны восстановить горячую воду в квартиры жильцов после того, как на сетях будут устранены аварии. Эти повреждения должны устранить владельцы теплосетей.

«Теплоснабжающая компания, в первую очередь, по причинам безопасности, не может подать теплоноситель в сети с незавершёнными ремонтными работами, либо в сети, не прошедшие гидравлические испытания. Правила технической эксплуатации запрещают подавать горячее водоснабжение на аварийные сети», — разъяснили в «УСТЭК-Челябинск».

Однако опрессовки — только часть мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Подготовка теплового оборудования продолжается.

«В части домов возможны временные ограничения горячего водоснабжения для завершения плановых ремонтов, переврезки теплотрасс, переключения домов на постоянную схему теплоснабжения, ремонтов теплообменников и промывки теплосетевого оборудования в многоквартирных домах», — предупредила теплоснабжающая организация.

АО «УСТЭК-Челябинск» заменили 7 из 17 участков тепловых сетей. На Северо-Западной и Юго-западной котельных проводятся плановые ремонты по подготовке к новому отопительному периоду.

«Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным ограничениям горячего водоснабжения и возможным изменениям автомобильных и пешеходных маршрутов вблизи проводимых ремонтов. Если на аварийных участках теплотрасс не проводить ремонты, то в отопительный период на них возможны повреждения с отключением тепла в жилых домах и социальных учреждениях. Все работы запланированы на лето, чтобы челябинцам было легче перенести вынужденные отключения горячей воды», — обратились представители «УСТЭК» к челябицам.

В разделе «Ограничение подачи горячего водоснабжения» на сайте компании указано, что 26 августа без горячей воды остаются 200 домов. В списке также детские сады, школы и другие учебные заведения и социальные объекты. В 87 домов микрорайона Чурилово, согласно данным раздела, горячую воду подадут сегодня в полночь. Здесь производится замена подающего затвора в сети.