В Челябинске почта изменит график работы на 8 Марта

В праздник у отделений будет выходной

В Международный женский день, 8 Марта, график работы почты Челябинска изменится. В субботу у отделений выходной, будут работать только точки, где есть пункт выдачи заказов OZON, сообщили в пресс-службе «Почты России».

Также в Челябинске 8 марта будут работать почтовые отделения на Кирова, 165, проспекте Ленина, 24, Комсомольском проспекте, 61, Аральской, 243а, Комарова, 112, Дзержинского, 132, Кирова, 2 и Воровского, 21.

В праздник почтальоны не будут разносить письма и периодику. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.

Также в пятницу, 7 марта, почтовые отделения закроются на час раньше.