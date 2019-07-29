В воскресение, 28 июля исполнилось 8 лет со дня смерти бывшего полковника милиции в отставке Алексея Алексеева. На пике своей службы, он был вынужден покинуть работу по состоянию здоровья. После продолжительной и тяжелой болезни его не стало.
«Коллеги помнят его как добропорядочного и честного офицера, человека с большой буквы и настоящего профессионала своего дела. Он заряжал оптимизмом и энергией молодых сотрудников, помогал им и делился своим бесценным опытом. Алексей Алексеевич был исключительным примером самоотверженности, преданности службе, достойным руководителем и надежным товарищем», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Каждый год в этот день почтить память приходят руководители челябинского гарнизона полиции, коллеги Алексея Алексеева и ветераны органов внутренних дел.
«Коллеги помнят его как добропорядочного и честного офицера, человека с большой буквы и настоящего профессионала своего дела. Он заряжал оптимизмом и энергией молодых сотрудников, помогал им и делился своим бесценным опытом. Алексей Алексеевич был исключительным примером самоотверженности, преданности службе, достойным руководителем и надежным товарищем», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Каждый год в этот день почтить память приходят руководители челябинского гарнизона полиции, коллеги Алексея Алексеева и ветераны органов внутренних дел.