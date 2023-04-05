В Челябинске по суду хотят убрать с улиц две маршрутки

Ржавые пазики не соблюдают расписание и забирают пассажиров у больших автобусов

Частные перевозчики, работающие на 85-м и 24-м маршрутах в Челябинске, могут прекратить свою деятельность. Как рассказал в разговоре с ИА «Первое областное» замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров, власти подают на компании в суд за нарушения расписания. К тому же, пути следования маршруток совпадают с маршрутами больших автобусов, трамваев или троллейбусов.

«В прошлом году мы могли уведомить перевозчика за полгода о том, что маршрут переходит на регулируемый тариф. Закон поменялся, и мы теперь сделать так не можем. Но мы можем пойти по длинной и сложной процедуре — через суд. Мы подаем на них в суд, если они ходят не по расписанию или не ездят по расписанному в документах маршруту. Например, поступали жалобы на 24-й маршрут: он собирает пассажиров по Комсомольскому проспекту, но не доезжает до Шершней», — объяснил Александр Егоров.

Специалисты могут выйти на проверку маршрута, которую проводят в течение трех дней. Если машины, к примеру, не доезжают до места, указанного в маршруте, то составляются акты. С этими документами можно идти в суд, который решит, лишать ли перевозчика свидетельства об осуществлении перевозок или нет. Такое решение ведомство, отвечающее за общественный транспорт, самостоятельно принять не может.

«По двум маршрутам мы уже начали эту работу. Посмотрим, каков будет результат. Может, перевозчики выразят свою позицию в суде, но в целом мы пойдем по этому плану, чтобы сокращать дублирование маршрутов», — подчеркнул замминистра.

Александр Егоров добавил, что на данный момент в Челябинской агломерации с начала транспортной реформы порядка 39% маршрутов действуют по регулируемому тарифу. Многие частные перевозчики активно работают на этих условиях: они закупают новые автобусы, повышают класс машин с малого на средний и большой и так далее.

«Порядка 250 млн рублей за прошлый год было направлено из бюджета частным перевозчиков. Это дает им определенную финансовую базу, чтобы покупать новые машины. Они уже начали обновляться, потому что губернатор планомерно увеличил финансирование на оплату транспортной работы. Некоторые компании выходят на конкурс и по большим автобусам, например, 15-й, 123-й и 51-й маршруты обслуживают частники. Все конкурсы открыты для всех, никаких ограничений нет: кто хочет закупать новые машины, участвуют в конкурсах», — резюмировал чиновник.

Кстати, отметил Александр Егоров, компании, работающие на вышеупомянутых маршрутах под номерами 24 и 85, ни разу не участвовали ни в одном таком конкурсе.