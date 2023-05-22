В Челябинске по просьбам жителей расширят практику ямочного ремонта

Чиновники составят список участков, которые приведут в порядок

Ямочный ремонт и ремонт полотна так называемыми дорожными картами продолжится на тех участках, которые не вошли в план работ нынешнего сезона. Об этом стало известно во время аппаратного совещания в городской администрации. Планы «дорожного рывка» охватывают большую площадь городских дорог, но сделать вообще все за один год невозможно. В мэрии нашли выход: участки, не вошедшие в план, отремонтируют в рамках текущего содержания дорог. Кроме того, подрядчикам нужно исправить недостатки по гарантии.

«Мы не снижаем объемы текущего ремонта, выезжаем на проблемные улицы, чтобы посмотреть, что там необходимо делать. Будем делать ремонт „картами“, как это уже делали в марте — апреле. Магистральная сеть и второстепенные дороги по поручению губернатора в большинстве своем отражены в плане „дорожного рывка“. Основная дорожная сетка учтена, сейчас посмотрим заявления граждан и будем на ямочный ремонт откликаться», — сказал вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Глава Челябинска Наталья Котова поблагодарила губернатора Алексея Текслера за финансовую поддержку «дорожного рывка». В этих планах постарались максимально учесть все пожелания горожан. Также градоначальница поручила своему заместителю посмотреть еще раз те участки, которые находятся на гарантии, и реагировать на сообщения челябинцев. Подрядчикам необходимо устранить недостатки.

Кроме того, Андрею Ксензову нужно представить список участков, которые не находятся на гарантии, но где можно провести работы в рамках текущего содержания. Кстати, «дорожный рывок» был анонсирован в середине весны главой региона Алексеем Текслером после инспекции челябинских дорог. Нынешние объемы работ превышают те, которые проводили 10 лет назад, когда в Челябинске массово расширяли проезжие части.