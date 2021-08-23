В Челябинске по просьбам жителей Паркового установили новый светофор

Рядом с объектом расположены остановки транспорта, а также пролегает дорога в детский сад

В Челябинске по многочисленным просьбам жителей установили светофор на пешеходном переходе в микрорайоне Парковый. Его обустроили на пересечении улиц Бейвеля и Маршала Чуйкова. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В этом месте расположены остановки общественного транспорта, а также переходят дорогу жители, чтобы отвести малышей в детский сад, который расположен в 47-м микрорайоне. В настоящее время объект работает в режиме желтого мигающего сигнала, чтобы автомобилисты и парковчане привыкли к новому объекту», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.

В рабочем режиме светофор планируют запустить в среду, 25 августа.

Напомним, еще один светофор в Челябинске обустроят на улице Красной от Сада камней к новой набережной за «Мегаполисом». Такое поручение глава города Наталья Котова дала своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту на аппаратном совещании 23 августа.