В Челябинске по предложениям жителей составили концепцию развития парка имени Гагарина

Территорию планируют разбить на 9 функциональных зон

В сентябре 2020 года в Челябинске прошли публичные обсуждения, которые проходили в форме онлайн-опроса по изменению облика парка имени Гагарина. По его итогам была составлена финальная концепция развития парка, максимально включившая в себя все предложения жителей.

Общую концепцию парка, или главный вектор развития, можно определить как «парк впечатлений», где каждый может найти подходящее место для собственного времяпрепровождения.

«Концепция строится вокруг идеи „парка впечатлений“, круглогодичного всесезонного использования территории горожанами и гостями города всех возрастов, а также учитывает интересы маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья. Предполагает реализацию основных функций, предложенных участниками», — сообщили в администрации Челябинска.

Парк предлагается разбить на 9 функциональных зон. Первая зона гостевая — это вход в парк. На этом участке необходима организация безбарьерных пешеходных путей, приподнятых безопасных пешеходных переходов; освещение входных групп и прилегающей территории; обустройство парковки.





Вторая зона — это зона активных развлечений на аттракционах и интерактивном игровом оборудовании. Обязательно благоустройство территории, сооружение навесов от солнца и дождя, всесезонных кафе и туалетов. Следующая зона — детская, игровая. Это безопасная и интересная площадка для детей с возможностью бегать, прыгать, а также развивать моторику, исследовать, придумывать и создавать. Обязательно благоустройство территории, установка скамеек, навесов, сооружение кафе, туалетов и комнат матери и ребенка.

Четвертый участок — это зона познания, частично размещенная в лесной части парка, с объектами, гармонично вписанными в ландшафт. Обязательна очистка акватории карьеров от прибрежных кустов и ила; санитарная обрезка и возобновление зеленых насаждений; благоустройство и освещение территории. Спортивная зона станет местом для тренировок профессиональных спортсменов и любителей, для занятий всеми видами оздоровительных практик. Обязательно создание новых спортивных площадок с качественным покрытием, освещением, раздевалками, туалетами, кафе и зонами отдыха. Обустройство спортивных трасс без пересечения с пешеходными путями.

Зона тихого отдыха — зона спокойных прогулок с красивым видом на природу. Обязательна очистка акватории карьеров от прибрежных кустов и ила; санитарная обрезка и возобновление зеленых насаждений; благоустройство и освещение территории.





Фестивальная зона — место проведения праздничных мероприятий. Универсальные театральные площадки могут быть использованы для концертов, театральных постановок, танцевальных вечеров, кинопоказов, лекций и семинаров. В остальное время площадки могут использоваться для репетиций творческих коллективов.

Гастрозоны — это общепит в виде кафе, ресторанов, мини-точек продажи. Обязательно соблюдение дизайн-кода при оформлении. Зона зоопарка — территория Челябинского зоопарка не входит в границы парка, но должна быть увязана с территорией. Необходима организация дополнительной входной группы в парк со стороны зоопарка.

Муниципальный бюджет ограничен, поэтому проект может быть реализован на принципах муниципально-частного партнерства. Потенциальных инвесторов в мэрии пока не называют.