В Челябинске по федеральной программе благоустроили 31 двор

Проекты были созданы с участием жильцов

В Челябинске полностью завершено благоустройство дворов по программе «Формирование комфортной городской среды», 31 двор получил новую жизнь, сообщили в пресс-службе мэрии.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» во всех районах города в этом году благоустраивали придомовые территории. В реновации своих дворов приняли участие и сами жильцы. Именно они решали, что устанавливать: детские городки, спортивные площадки или места для парковки.

По проектам провели озеленение, заасфальтировали тротуары и проезды, установили тренажеры, скамейки и урны. Всего в Челябинске в этом сезоне по разным программам в порядок приведены 170 придомовых территорий, сообщили в администрации города.