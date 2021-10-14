В Челябинске по факту порчи вандалами трамвая возбудили уголовное дело

Сумма ущерба составила более 172 тысяч рублей

В Челябинске возбудили уголовное дело по факту порчи общественного транспорта. Вандалы, разрисовавшие новый трамвай, нанесли ущерб на сумму свыше 172 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По данному факту отделом дознания ОП „Тракторозаводский“ УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, т. е. порча имущества на общественном транспорте). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, ранним утром 25 сентября на территории трамвайного депо № 1 неизвестные нанесли граффити на новые вагоны трамваев.