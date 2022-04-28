В Челябинске площадку «Лукоморье» в парке Пушкина закрыли на ремонт до 1 июня

К лету на этой площадке появится детский автогородок для изучения ПДД

В Городском саду имени Пушкина на территории «Лукоморья» проводят ремонтные работы. Площадку закрыли для прогулок до 1 июня, сообщили в пресс-службе управления культуры Челябинска.

Как пояснили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации города, работы связаны с оборудованием детского автогородка, который планируют открыть в начале лета.

Ранее замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев сообщил, что в Челябинске разместят детский автогородок, где школьники и воспитанники детских садов будут изучать правила дорожного движения вместе с сотрудниками Госавтоинспекции. Решение принято в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма среди детей.