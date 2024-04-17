В Челябинске площадь Революции закроют для пешеходов

В среду здесь пройдет первая репетиция парада Победы

Сегодня, 17 апреля, в южноуральской столице пройдет первая тренировка торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Об этом сообщают в управлении культуры города.



В связи с этим передвижение пешеходов по площади будет ограничено. Движение транспорта по проспекту Ленина продолжится без изменений.



Отметим, что первая тренировка начнется в 17:00 по местному времени. Жителей и гостей города просят заранее спланировать свои маршруты.

