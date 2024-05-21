В Челябинске плата за содержание жилья увеличится на 5,5%

Это ниже уровня годовой инфляции

Сегодня, 21 мая, на заседании челябинской Гордумы депутаты приняли решение о повышении платы за содержание жилья. Тариф с 1 июля увеличится на 5,5%, что ниже уровня годовой инфляции.

«В проекте плата увеличится на 5,5%, что соответствует среднегодовому индексу потребительских цен для услуг ЖКХ на 2024 год, утвержденному Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 и плановый период 2025-2026 года. Новые тарифы вступят в силу с 1 июля 2024 года», — сообщили в пресс-службе Гордумы.

Увеличение тарифа затронет нанимателей жилья по договорам соцнайма, владельцев, не определившиеся со способом управления домом. А также собственников, которые не приняли решение об установлении размера платы.

В устав Челябинска депутаты также внесли новую норму, согласно которой полномочия депутата могут быть досрочно прекращены, если он признан иностранным агентом. Этот же статус станет основанием для отправки главы города в отставку.

Согласно новому уставу, администрация Челябинска теперь будет отвечать за порядок проезда по маршрутам регулярных перевозок граждан, претендующих на соцподдержку, размещение остановок и информационных стендов, корректировку и отмену регулярных маршрутов.

Кроме того, мэрия будет отвечать за создание городских музеев, реализацию прав местных национально-культурных автономий, решение вопросов по опеке и попечительству, мероприятия по профилактике правонарушений, помощь алко- и наркозависимым, поддержку приютов с бездомными животными.