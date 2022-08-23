В Челябинске планируют строительство двух дорог в Ленинском районе

Проезд проектируют на улицах Гранитной и Бобруйской

Глава Челябинска Наталья Котова анонсировала сегодня, 23 августа, строительство двух новых дорог в в Ленинском районе, возле парка «Плодушка». Мэр осмотрела ход строительства дороги по улице Агалакова и объявила о проектировании проезжей части на улицах Гранитной и Бобруйской. Планами и впечатлениями Наталья Котова поделилась в своем телеграм-канале.

В Челябинске началось долгожданное для многих жителей Ленинского района строительство улицы Агалакова. Контракт на работы был разыгран 2 августа. Сегодня мэр города Наталья Котова посетила объект.

В ходе осмотра глава города добавила, что параллельно создается проект для строительства дорог по улицам Гранитной и Бобруйской.

«Как только будет получено положительное заключение Госэкспертизы, сразу объявим торги на выбор подрядчика. Рядом находится „Плодушка“, и все работы мы синхронизировали так, чтобы тропиночная сеть парка хорошо сочеталась с улично-дорожной. Будет красиво и удобно», — резюмировала глава Челябинска.

Между тем в Челябинске продолжается обустройство общественного пространства возле ДС «Юность». Новое место для отдыха планируют открыть в сентябре, ко Дню города.