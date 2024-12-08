В Челябинске планируют сделать 50 км выделенных полос в 2025 году

Благодаря им общественный транспорт будет ходить быстрее

В 2025 году в Челябинске для общественного транспорта планируют сделать порядка 50 километров выделенных полос в разных районах. Как сообщил в эфире ЦУРа замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров, с их появлением автобусы будут ездить быстрее, а жители будут меньше ждать на остановках.

«В Казани, например, еще 10 лет назад создали полноценный каркас выделенных полос, и им удалось перейти от маршруток к большим автобусам без потери времени ожидания. Мы сейчас идем те же путем, это стандартный путь для всех развитых мегаполисов. На следующий год запланировано создание порядка 50 километров выделенных полос, сейчас все прорабатывается, проектируется»,— рассказал Александр Егоров.

По его словам, весомая часть точно будет реализована, а это не менее восьми участков.

Александр Егоров подчеркнул, что системы выделенных полос простимулирует горожан ездить на общественном транспорте, поскольку он будет ездить быстрее и с соблюдением расписания. В пример он привел маршрут № 18, который следует от Северо-Запада до остановки «Арматурный кластер» в Ленинском районе. Доля выделенных полос для этого маршрута очень мала — пока они есть только на Комсомольском проспекте и части проспекта Ленина, поэтому от жителей часто поступают жалобы на задержки транспорта.

«Выделенные полосы запланированы к проектированию и реализации на улицах Бейвеля, Кирова, в перспективе на Свердловском проспекте, на улице Дзержинского и в перспективе на улице Гагарина. Время в пути сократится, то же количество автобусов сможет быстрее приезжать»,— уточнил он.

Аналогичная ситуация сейчас складывается по ряду других маршрутов, добавил Александр Егоров. И исправить ситуацию также помогут выделенки.