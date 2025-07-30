В Челябинске пешеходный бульвар у Христорождественского собора посвятят героям СВО

Работы по благоустройству прогулочной зоны завершат к сентябрю

В Челябинске благоустройство южной стороны проспекта Победы на участке от улицы Салавата Юлаева до Чичерина завершат в конце августа. Это будет пешеходная зона с качелями, скамейками, шаровидными ивами и декоративными яблонями. Кроме того, на бульваре установят мемориал героям — участникам СВО, а само пространство станет Аллеей Героев, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Пешеходную зону обустраивают в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь будут широкие тротуары для прогулок, обновленные лестницы, скамейки, качели. На газонах высадят шаровидные ивы, декоративные яблони, жимолость и можжевельник.

Новую прогулочную зону посвятят героям спецоперации: на бульваре оборудуют информационно-мемориальную зону, чтобы увековечить память участников СВО из Челябинска и популяризировать поддержку спецоперации.

Несмотря на то что прогулочная зона будет готова уже в этом году, установка освещения была запланирована в следующем. Мэр Алексей Лошкин поручил не оставлять эту работу, а выполнить ее также до конца лета.

«Считаю, что раз вся сеть будет сформирована, важно обеспечить и освещение, чтобы жители могли полноценно пользоваться обновленной территорией и в темное время суток. Это красиво, удобно и, конечно же, безопасно»,— сказал он.

Также мэр поручил установить на бульваре урны и найти того, кто будет их обслуживать.

Увековечивание памяти о героях СВО — важная задача, подчеркнул губернатор Алексей Текслер на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным в Магнитогорске. Глава региона рассказал, что в прошлом году в Челябинске на Аллее Славы установили монумент «Защитникам Отечества», и показал его президенту во время презентации. Владимир Путин по достоинству оценил памятник.