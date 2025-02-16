В Челябинске пес проглотил помолвочное кольцо в День святого Валентина

Хозяин собаки, воспользовавшись моментом, оригинально сделал предложение своей подруге

Забавная история произошла в Челябинске прямо в День всех влюбленных. Молодой человек купил кольцо, чтобы в праздничный день сделать своей подруге предложение. Но все пошло не по плану: его пес Беляш случайно проглотил украшение. Пришлось везти животное к ветеринару. Однако помолвка не сорвалась, а стала по-настоящему запоминающейся.

По пути в ветеринарную клинику парень придумал, как сделать предложение руки и сердца незабываемым. И, прибыв в лечебницу, попросил доктора в справке написать специальную рекомендацию для жениха. Подробнее об этой истории рассказали наши коллеги из издания «Челябинск сегодня».