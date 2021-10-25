В Челябинске первый снегопад привел к подтоплениям и коротким замыканиям

В мэрии рассказали, как город пережил непогоду

На минувшей неделе в Челябинске прошли первые снегопады. Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов доложил на аппаратном совещании о том, сколько единиц техники работало в городе и сколько заявок о неисправностях пришлось отрабатывать сотрудникам МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей».

«На прошедшей неделе содержание улично-дорожной сети в среднем обеспечивали 133 единицы дорожной техники и 341 дорожный рабочий. Во время первого снегопада сотрудники МБУ „ЭВИС“ оперативно отработали 64 аварийных заявки на устранение подтоплений и коротких замыканий», — рассказал чиновник.

Отметим, ранее Максим Куляшов сообщил о том, что техника уже готова к зимнему периоду. Всего этой зимой чистить дороги будут около 300 единиц специальных машин.