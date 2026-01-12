В Челябинске первая рабочая неделя — 2026 началась с 8‑балльных пробок

Движение затруднено во всех районах города

Утро первого в этом году рабочего понедельника, 12 января, началось в Челябинске с серьезных заторов на дорогах. Популярные сервисы оценивают пробки в 8 баллов из 10 возможных, передает ИА «Первое областное».

Из-за высокой плотности потока авто традиционно стоит северо-запад: движение сильно затруднено по улицам Профессора Благих и Бейвеля, на проспекте Победы, улице Братьев Кашириных. Пробки образовались на выезде из поселка Западного и из Копейска.

Наблюдаются затруднения в движении на участках Свердловского проспекта, улиц Цвиллинга, Блюхера, Доватора, Дзержинского. Местами проезд затрудняют ДТП.

Автомобилистам рекомендуют быть аккуратными, не торопиться и строго соблюдать ПДД.