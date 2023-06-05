В Челябинске перевозчиков оштрафовали на 600 тысяч за неисправные кондиционеры и валидаторы

Проверке подверглись около 300 автобусов и трамваев

В мае проверяющие оштрафовали перевозчиков Челябинской агломерации на сумму, превышающую 600 тысяч рублей. Как сообщил «Организатор перевозок Челябинской области», речь идет о тех, кто работает на регулируемых маршрутах. За прошлый месяц транспортники проверили около 300 автобусов и трамваев. Одним из фиксируемых нарушений стали неработающие кондиционеры.

Основных нарушений, за которые на перевозчиков накладывали штрафы, было три. Это отсутствие или неработоспособность систем кондиционирования, а также нерабочие терминалы безналичной оплаты проезда. Кроме того, водителей ловили на том, что они не выдают билеты пассажирам, когда принимают за проезд наличные средства.

Всего за прошлый месяц проверки провели в 288 автобусах и 8 трамваях. Такие мероприятия проводят на ежедневной основе.

С приходом аномальной жары участились жалобы челябинцев на неработающие кондиционеры в новых автобусах. Это объяснили тем, что радиаторы охлаждающих устройств забиваются пылью и тополиным пухом. Часто трубки и другие соединения охлаждающей системы получают повреждение, из-за чего улетучивается фреон. Водителям все же дали строго указание включать кондиционеры на маршруте.