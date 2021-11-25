В Челябинске перевозчик вновь поднял цены на проезд по маршруту № 39

Поездка «ЧТЗ-Чичерина» обойдется в 28 рублей, вместо обещанных 23

Челябинский перевозчик известил о повышении цен за проезд по маршруту «ЧТЗ-Чичерина». Поездка в маршрутке № 39 подорожает на 5 рублей, об этом горожан известило управление транспорта. Перевозчик ООО «Сервис-транс» ранее намеревался снизить стоимость проезда на своем маршруте до 23 рублей, но теперь отозвал решение.

Муниципальный маршрут № 39 подорожал на 5 рублей. Перевозчик ООО «Сервис-транс» отозвал свое уведомление от 22 октября 2021 года об изменении билета с 28 рублей до 23. Теперь, по данным управления транспорта, поездка по маршруту «ЧТЗ-Чичерина» будет строить 28 рублей.

В управлении напомнили, что по федеральному законодательству, перевозчики вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда на регулярные перевозки по нерегулируемому тарифу. Они не обязаны согласовывать цены за проезд с управлением транспорта, но должны уведомить об изменениях за 30 дней до введения нового тарифа.