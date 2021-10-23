В Челябинске перевозчик самовольно изменил схему движения маршрута №11

В городском управлении транспорта пообещали наказать нарушителя

С сегодняшнего дня, 23 октября, в Челябинске перевозчик «А Тендер Групп» самовольно изменил маршрут № 11. К привычным остановкам добавили еще несколько, которых раньше в списке не было. Об этом ИА «Первое областное» сообщили местные жители.

«Маршрут № 11, самовольно изменили схему движения и поехали, как захотели. Беспредел какой-то! Добавили остановки „Механическая“, „Юрюзань“, еще несколько»,— пожаловались челябинцы.

Возмущены таким поведением руководства «А Тендер Групп» и другие перевозчики:

«Согласно свидетельству, они должны по одной схеме ехать, а они почему-то по своей личной инициативе нарушили карту проезда и по другому пути поехали. Любые изменения схемы маршрута выкладываются на сайте администрации города. Но на сайте этой информации нет, получается, администрация города не в курсе. Это предприятие можно назвать нелегалом, потому что они едут совершенно по другой схеме, нарушая маршрут. Они своими действиями создают хаос»,— рассказал ИА «Первое областное» Сергей Вербовский, генеральный директор ООО «Консул» и ООО «Челябинское такси».

Начальник управления транспорта Челябинска Андрей Якимов подтвердил корреспонденту ИА «Первое областное», что указанный перевозчик действительно самовольно добавил несколько остановок, не уведомив об этом управление транспорта.

«Факт нарушения установлен, мы их уже вызвали к себе, будем разбираться. Конечно же, в отношении перевозчика будут применены необходимые санкции. Кроме того, по этому маршруту уже с завтрашнего дня будут усилены проверки и весь следующий месяц к перевозчику будет пристальное внимание»,— рассказал Андрей Якимов.

Получить комментарий перевозчика на момент публикации материала не удалось.