В Челябинске перестроят паллиативную помощь маленьким пациентам

Детям будет доступна высокотехнологичная аппаратура для поддержания жизни

Челябинские врачи осмотрели паллиативный корпус московской Морозовской детской городской больницы, чтобы узнать, как поставлена помощь тяжелобольным детям в столице. Какие-то наработки московских коллег будут реализованы и на Южном Урале, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Нас интересовало, как в Москве организована паллиативная помощь детям: прием, маршрутизация, преемственность в работе, как больница контактирует с поликлиниками, как дети попадают в отделение, кто их направляет на госпитализацию, какие сроки они там пребывают, какие виды паллиативной помощи им оказывают. Мы получили ответы на все наши вопросы», — говорит главврач челябинской ГКБ № 9 Олег Денисов.

Челябинцы обратили внимание, что московское отделение имеет мощную аппаратуру для диагностики, а также технику для поддержания жизненно важных функций. Челябинцы планируют изменить структуру паллиативного отделения, которое работает на базе ГКБ № 9, и усилить его высокотехнологичной аппаратурой для поддержания функций организма.

Отделение паллиативной медицинской помощи детям на базе ГКБ № 9 открыли в 2017 году. Большая часть его пациентов — малыши с поражением центральной нервной системы.