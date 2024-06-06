Челябинские врачи осмотрели паллиативный корпус московской Морозовской детской городской больницы, чтобы узнать, как поставлена помощь тяжелобольным детям в столице. Какие-то наработки московских коллег будут реализованы и на Южном Урале, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.
«Нас интересовало, как в Москве организована паллиативная помощь детям: прием, маршрутизация, преемственность в работе, как больница контактирует с поликлиниками, как дети попадают в отделение, кто их направляет на госпитализацию, какие сроки они там пребывают, какие виды паллиативной помощи им оказывают. Мы получили ответы на все наши вопросы», — говорит главврач челябинской ГКБ № 9 Олег Денисов.
Челябинцы обратили внимание, что московское отделение имеет мощную аппаратуру для диагностики, а также технику для поддержания жизненно важных функций. Челябинцы планируют изменить структуру паллиативного отделения, которое работает на базе ГКБ № 9, и усилить его высокотехнологичной аппаратурой для поддержания функций организма.
Отделение паллиативной медицинской помощи детям на базе ГКБ № 9 открыли в 2017 году. Большая часть его пациентов — малыши с поражением центральной нервной системы.