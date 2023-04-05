В Челябинске пересмотрят стоимость проезда на общественном транспорте в 2023 году

У транспортных предприятий должны появиться собственные деньги на ремонт и новый подвижной состав

Стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях Челябинска будет пересмотрена в этом году. Об этом в разговоре с корреспондентом Первого областного информагентства заявил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров. По его словам, сейчас прорабатываются вопросы изменения стоимости проездного и разового билетов. Также чиновник привел некоторые данные по финансовому состоянию челябинских транспортников после прошлогоднего изменения билетного меню.

«Выручка, насколько я помню, увеличилась процентов на десять, но важно, что билетное меню дало перераспределение с наличного расчета на безналичный. Раньше за наличку ездили 56% жителей, а сейчас этот показатель находится на уровне 20—25%. Это очень серьезная история. Деньги идут „в белую“, и их невозможно спрятать, например, их не может присвоить кондуктор, выдавая старые билеты», — сказал Александр Егоров.

Замминистра отметил, что постепенно идет удорожание техники, поэтому сейчас думают над тем, что делать с билетным меню в этом году. Пока этот вопрос прорабатывается, а более подробная информация появится ближе к лету. Не стоит забывать и о масштабных работах по капитальному и текущему ремонту трамвайных путей, что для бюджета является очень капиталоемким вложением. Обновление инфраструктуры — явление не разовое, а постоянное, поэтому нужно понимать источники финансирования будущих работ.

«Предприятие (ООО „ЧелябГЭТ“. — Прим. ред.) нужно возродить. Ему необходимо самому зарабатывать деньги, чтобы потом не мы искали федеральные средства и брали инфраструктурные бюджетные кредиты, а предприятие само могло эти деньги получить. Уже за счет выручки они смогли бы в плановом, а не авральном режиме проводить ремонт и обновлять подвижной состав. Основная задача — вывести предприятие за пять лет на полную прибыль», — резюмировал чиновник.

Сегодня транспортники озвучили планы по капитальному ремонту трамвайных путей в Челябинске. В этом году на эти цели выделено 1,3 млрд рублей, а по своему масштабу такие работы в городе никогда не проводили. ИА «Первое областное» подробно рассказало о применяемых технологиях и объемах обновления инфраструктуры.