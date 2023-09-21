В Челябинске переполненные автобусы до Чурилово объяснили поломкой машин

Резервный подвижной состав оставили в микрорайоне

Городские власти провели проверку работы автобусов № 2 и 34, которые курсируют до микрорайона Чурилово. Как сообщили в пресс-службе мэрии, нарушения графиков движения связаны с поломкой двух машин. Чтобы избежать таких трудностей в дальнейшем, транспортники решили оставить резервные автобусы в самом Чурилово. Контроль за движением транспорта осуществляется с помощью навигационной системы.

«Сейчас на маршруте № 2 работает 28 автобусов, в час пик интервал движения — 5—7 минут, в обычное время — 8—10. На маршруте № 34 — 24 машины, интервал движения в час пик — 6 минут, днем — 10—15», — сообщили в мэрии.

Теперь на дежурстве в Чурилово находится пять автобусов, которые смогут быстро заменить машины с техническими проблемами. В администрации подчеркнули, что движение общественного транспорта контролируют в МУП «Служба организация движения». Система ГЛОНАСС позволяет отслеживать расписание и режим работы машин, вышедших на линию. Мониторинг интервалов движения проводится каждый день.

«На самом деле резервные автобусы были и раньше, просто теперь они размещаются непосредственно в микрорайоне. И в случае поломки какого-либо автобуса на запланированных рейсах, его быстро должна заменить резервная машина», — прокомментировал в своем телеграм-канале замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.

Кстати, в конце августа транспортники изменили расписание автобуса № 2, чтобы первый рейс совершался на несколько минут раньше. Жалобы на работу общественного транспорта в последнее время коснулись и 64, 81, 4-го автобусов. Глава Челябинска Наталья Котова на этой неделе поручила выяснить причины задержек популярных автобусов.