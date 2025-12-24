В Челябинске перенесут трамвайную остановку «Каслинский рынок»

Это связано со строительством линии метротрама

На улице Каслинской в Челябинске перенесут трамвайную остановку «Каслинский рынок», сообщает Организатор перевозок Челябинской области.

Теперь общественный транспорт, двигающийся в сторону Металлургического района, будет останавливаться у дома № 5/3 вместе с вагонами, движущимися в центр. Раньше остановка находилась за перекрестком с Кожзаводской — у дома по Каслинской, 24.

Изменения связаны со строительством метротрама.

Напомним, с 21 декабря этот участок Каслинской закрыли для движения транспорта на полтора года.