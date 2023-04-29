В Челябинске перенесли сроки ремонта трамвайных путей в Металлургическом районе

Начать работы планировали 1 мая

В Челябинске ремонтировать трамвайные пути на шоссе Металлургов начнут не с 1 мая, как планировали ранее, а с 15 июня. Перенос сроков связан с тем, что необходимые материалы еще доставляются в город. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

«Перенесли срок начала проведения работ на ЧМЗ с 1 мая на 15 июня. Пока закупаются и доставляются необходимые для ремонта материалы, трамваи работают в обычном режиме»,— сообщили в ведомстве.

Завершить работы планировали 15 августа, но, вероятно, и этот срок сдвинут на полтора месяца.

Более подробно о том, как будет ходить общественный транспорт на этом участке с 15 июня, читайте в нашем предыдущем материале.