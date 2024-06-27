В Челябинске перенесли сроки открытия движения по улице Овчинникова

Проезд на этом участке ограничен до 1 сентября

Движение по улице Овчинникова в Челябинске откроют только к началу осени. Изначальные работы на этом участке планировали завершить к 1 июля, а теперь — к 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

Напомним, движение по Овчинникова перекрыли из-за строительства площадки метротрамвая. Здесь уже завершаются работы по переустройству водопроводных сетей и ливневок, переносу сетей связи.

На летний период на улице Овчинникова обустроят временную дорогу.

Всего в 2024 году под метротрам спроектируют 35 челябинских остановок. Первую ветку челябинского метротрамвая должны построить в 2026 году.