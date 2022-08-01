В Челябинске перенесли срок открытия второй части Ленинградского моста

Ранее планировалось, что объект откроют к 15 августа

В Челябинске движение по Ленинградскому мосту полностью откроют к 25 августа. Ранее озвучивали дату 15 августа. Об этом 1 августа на аппаратном совещании заявил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«На прошлой неделе завершили все работы по выносу теплотрассы из зоны строительства и приступили к обустройству дорожного покрытия. К 25 августа вторая часть моста будет подготовлена к открытию дорожного движения», — доложил Андрей Ксензов.

Ленинградской мост закрыли на реконструкцию в мае 2021 года. Работы шли с опережением графика, проезжую часть моста увеличили до шести полос, а также уложили новые трамвайные пути. 15 июля движение открыли в сторону Тракторозаводского района для автомобилей и в обе стороны для трамваев.

Движение в сторону Теплотехнического института планировали открыть к 15 августа, однако теперь этот срок двинули в связи с переносом теплотрассы.