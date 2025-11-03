В Челябинске перенесли две трамвайные остановки для обустройства платформ

Где временно будет останавливаться электротранспорт

В Челябинске приступают к обустройству платформ на трамвайных остановках «Омская» и «Дорожная больница». Трамваи временно будут принимать и высаживать пассажиров неподалеку от мест проведения работ, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Омскую» в направлении Областной больницы перенесли за перекресток улиц Омской и Блюхера, в направлении центра — за тот же перекресток, только на другой стороне улицы.

Остановку «Дорожная больница» в направлении центра перенесли за перекресток улиц Блюхера и Доватора.

Пассажиров просят быть внимательными.