В Челябинске перекрыли улицу Российскую из‑за обвала на дороге

Яма образовалась после сильных ливней

В районе челябинского офисного центра Greenplex на улице Российской провалился асфальт. Образовавшуюся яму огородили, а движение в сторону Труда закрыли до устранения. Об этом рассказали в мэрии.

ЧП случилось накануне, 24 июня. Провал образовался после сильных дождей, накрывших Челябинск.

«Размыв основания земляного полотна на данном участке произошел из-за большого объема воды и высокого влагонасыщения грунта», — отметили в администрации города.

Повреждение обещают устранить сегодня в течение дня.

Напомним, ранее похожий провал образовался на улице Первой Пятилетки. Для его устранения понадобилась тяжелая техника, которая работала на аварии свыше двух недель.