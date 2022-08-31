В Челябинске перекроют движение по проспекту Ленина для ремонта теплотрассы

Автомобили и общественный транспорт направят в объезд

троллейбус № 10: Солнечный берег – ул. Гагарина – Копейское шоссе — ЧКПЗ (в оба направления);

троллейбус № 16: АМЗ – пл. Революции – ул. Свободы – ж/д вокзал (в оба направления);

троллейбус № 19: ЧТЗ – пос. Первоозерный – ТЭЦ № 3 и ЧТЗ — ЖБИ (в оба направления);



троллейбус № 26: ул. Молдавская – ул. Чичерина – пр. Ленина — ул. Свободы – ж/д вокзал (в оба направления).

В Челябинске в ближайшие выходные более чем на двое суток перекроют движение по проспекту Ленина для реконструкции теплотрассы в районе улицы III Интернационала, сообщили сегодня, 31 августа, в пресс-службе компании «УСТЭК-Челябинск». Горожанам советуют планировать маршруты поездок по ближайшим прилегающим улицам.Движение автотранспорта по главной улице Челябинска будет закрыто с 21:00 2 сентября до 06:00 5 сентября. Кроме того, на две недели (с 21:00 2 сентября до 22:00 15 сентября) будет закрыто движение по улице III Интернационала.Автомобилистов просят по возможности объезжать участки ремонта во избежание пробок и пользоваться для проезда ближайшими прилегающими улицами: Российской, Тимирязева, Труда, Горького, 1-й Пятилетки, Артиллерийской и другими.В указанные выше дни также изменятся схемы движения общественного транспорта.По информации ООО «ЧелябГЭТ», троллейбусы будут ездить по следующим маршрутам:Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Организатора перевозок Челябинской области, информация о временных изменениях на других видах общественного транспорта будет опубликована позднее.